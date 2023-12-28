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NBA／籃網教頭只讓主力打一節 布里吉斯：我不支持這樣做

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網總教練馮恩。 美聯社
籃網總教練馮恩。 美聯社

籃網今天在主場「背靠背」出戰東區強權公鹿，首節打完只落後1分，沒想到先發球員們之後坐在板凳上直到比賽結束，外界不滿籃網總教練馮恩（Jacque Vaughn）把例行賽當熱身賽在調度，他也做出回應。

籃網昨天驚險擊敗活塞，賞給對方破紀錄的27連敗。今天回主場卻只讓主力球員打第一節，籃網替補陣容與公鹿主力打到第四節才分出勝負。公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）直言，「他們大多數人我都不認識，但我之後肯定會研究他們，因為他們讓我們打得很艱難。」

馮恩受訪時強烈否認自己把比賽當熱身賽，並稱讚上場球員們的努力，他也解釋把布里吉斯（Mikal Bridges）等主力換下場原因，「這是我對比賽的感覺，就是靈機一動。布里吉斯上一戰打40分鐘，我認為繼續讓他這樣不是明智的選擇，因此我上一場結束後，就決定不讓他打接近40分鐘。」

布里吉斯自2018年進入聯盟以來，從未缺席過任何一場比賽，儘管今天紀錄延續，他仍表達不滿，「我不支持總教練的做法，無論理由為何。」布里吉斯說自己根本不需要休息，「總教練可能認為我之前打太久，但我很健康，所以不明白為何無法上場。」

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