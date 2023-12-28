NBA／杜蘭特稱太陽重回贏球軌道 坦言犯錯會變難溝通

近期狀況低迷的太陽，今天在杜蘭特（Kevin Durant）大三元領軍下，以129：113大勝火箭。他賽後直言，太陽重回贏球的軌道。

杜蘭特今天得到27分16助攻10籃板，向外界證明自己有領導能力，他受訪時表示，「我們重回贏球的軌道，真是太好了。一直輸球感覺很糟糕，不管一季打幾場，在NBA經歷一段艱難期，是最糟糕的感覺。」

杜蘭特也坦言，「我試著透過行動與人交流，希望能激勵他們。有時我看到一些東西，我會試著發聲，但大家都是隊友的情況下，有些話說太多不合適。我也會犯錯，有時我剛搞砸一件事，也會變得難溝通。」

《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，杜蘭特對太陽陣容感到沮喪，讓他氣得大罵沃神的報導是狗屎，今天他用表現證明自己不是「氣氛大師」，隊友布克（Devin Booker）也稱讚，「在這麼多雜聲後，他很好地做出反彈。我們都知道他能做什麼，以前從未見過他這種表現，但這沒有讓我感到驚訝。」