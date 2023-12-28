NBA／獨行俠遭騎士20分大逆轉 唐西奇不滿隊友跑錯位氣炸

騎士作客獨行俠的比賽多位主力缺陣，但中鋒艾倫（Jarrett Allen）全場得到24分23籃板，率騎士完成20分大逆轉，以113：110險勝。輸球的獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）疑似不滿隊友，氣到不停碎碎念，與第一節充滿笑容的他判若兩人。

唐西奇首節就狂飆20分，加上小柯瑞（Seth Curry）10分火力挹注，讓獨行俠領先12分。第二節分差一度來到20分，但騎士第三節先追回8分，末節後段又打出22：6攻勢，最後17秒，獨行俠靠唐西奇飆進三分球，只落後3分。

沒想到騎士球員尼恩（Georges Niang）2罰0中，給獨行俠追平機會。騎士直接包夾唐西奇，中鋒萊夫利（Dereck Lively II）未即時上前掩護，使唐西奇只能緊急傳給小柯瑞，隨後小柯瑞在對手嚴密防守下，三分出手被火鍋封阻，結束比賽。

唐西奇全場得到39分7籃板6助攻，他賽後氣得直搖頭，並不停碎念。獨行俠總教練基德（Jason Kidd）表示，「我們錯過幫唐西奇擋拆的機會，事情就是這樣，我們要在這方面做得更好。」

騎士今天多位主力缺陣，包含米契爾（Donovan Mitchell）、葛蘭德（Darius Garland）和莫布里（Evan Mobley）。獲勝功臣艾倫全場24分23籃板；反觀萊夫利只有4分4籃板。艾倫賽後表示，「你永遠不能低估這支球隊，我們會全力以赴打好每場比賽。」