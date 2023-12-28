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NBA／威廉斯、霍姆葛倫狀況火熱 亞歷山大開心獲得奧援

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆2年級的威廉斯(中)，包括今天拿下個人生涯新高的36分在內，已經連續3場得分突破20分。 路透通訊社
雷霆2年級的威廉斯(中)，包括今天拿下個人生涯新高的36分在內，已經連續3場得分突破20分。 路透通訊社

昨天才靠著全隊4人得分突破20分的表現擊敗西區龍頭灰狼，雷霆在今天與尼克之戰再度打出精彩表現，包括亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）皆攻下36分，打出新人王氣勢的霍姆葛倫（Chet Holmgren）也再度有22分5籃板4阻攻演出，幫助雷霆以129：120擊退尼克。

近況火熱的雷霆，近期不僅球隊一哥亞歷山大持續打出MVP級的數據，威廉斯與霍姆葛倫的手感也愈來愈火燙，尤其是2年級的威廉斯，包括今天拿下個人生涯新高的36分在內，已經連續3場得分突破20分，成為雷霆除了亞歷山大外另外一個穩定的得分點。

談到威廉斯近期的火熱表現，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）說：「很高興我們在亞歷山大外，現在又多了一個進攻選擇，這能避免亞歷山大體力不支。」

而威廉斯也說：「我認為在比賽的最後階段，我得到了比過去更多的機會，這都多虧球隊與隊友對我的信任，他們相信我能夠在比賽最後階段做出正確的判斷，而不會在比賽中急於求成。」

此外，本季原先與馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在新人王之爭上並駕齊驅的霍姆葛倫，近期表現有逐漸超車的跡象，甚至被認為有機會挑戰全明星賽，不過他也強調並不想多想，「對我來說，我就是專注在下一個對手，我會屏除外界關於我是否能夠挑戰新人王或是入選全明星賽的聲音，我會把所有心思都放在球隊上，只想幫助球隊贏得比賽。」

對於今年在場上得到更多奧援，亞歷山大也說：「如果我們想要贏球，就需要威廉斯和霍姆葛倫打出這樣的表現，今天比賽最後階段我們多了很多選擇，我們陣容正在一天一天磨合成型，這就是我們的目標。」

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