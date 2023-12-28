NBA／送公鹿大禮 籃網背靠背出賽玩「假先發 」慘敗

背靠背出賽的布魯克林籃網，今天在主場迎戰密爾瓦基公鹿大玩「假性先發」，主力3人高掛免戰牌，其餘先發多數打不到12分鐘就退場，最終以122比144慘敗給公鹿。

籃網昨天以118比112擊敗底特律活塞，送給對手破聯盟單一球季最長的27連敗後似乎完成「階段性任務」，今天背靠背出戰公鹿，籃網主力丁威迪（Spencer Dinwiddie）、克萊克斯頓（Nic Claxton）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）都休兵沒打。

不僅如此，先發5人當中，也僅有史密斯（DennisSmith Jr.）打了30分鐘，其餘像是歐尼爾（RoyceO'Neale）、布里吉斯（Mikal Bridges）、湯瑪斯（Cam Thomas）也都各自只打了10到12分鐘，輪休態勢相當明顯，其中湯瑪斯在前一次對公鹿時，還轟下本季新高的45分。

不過籃網的其他球員也沒有太漏氣，依舊和公鹿主力球員纏鬥到最後一節才被拉開比數。

由於今年賽季NBA當局對於球員輪休有著相當嚴格的規定，觸犯者可能被處以罰款，因此籃網只得出此下策，美國媒體ESPN報導更揶揄寫道：「籃網的調度就像是季前熱身賽一樣。」

公鹿當家球星「字母哥」安特托昆博（GiannisAntetokounmpo）攻下32分、10籃板、8助攻，「前」二當家密道頓（Khris Middleton）攻下本季新高的27分、外帶10助攻。

公鹿在終場前8分25秒僅以109比100領先籃網，但隨即強打出一波18比8的攻勢，瞬間將差距擴大近20分奠定比賽勝負。