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NBA／公鹿米道頓飆本季新高 達1萬2000分里程碑輕取籃網

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
米道頓拿下個人本季新高的27分還送出10次助攻。 美聯社
米道頓拿下個人本季新高的27分還送出10次助攻。 美聯社

日前剛遭到尼克隊中斷7連勝的公鹿隊，今天繼續作客籃網隊主場，在前三節還與對手拉鋸的情況下，靠著第四節多點開花的攻勢拉開差距，其中球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）僅上場30分鐘就繳出32分10籃板8助攻，最終公鹿就以144：122輕取籃網。

籃網在昨天才剛賞給活塞破聯盟單季連敗紀錄的27連敗，今天隨即碰上強敵公鹿，並且在多名主力包括丁威迪（Spencer Dinwiddie）、西蒙斯（Ben Simmons）、克萊斯頓（Nicolas Claxton）都缺陣的情況下出賽。

儘管籃網缺少了多名主力，但本場比賽仍靠著多點開花的攻勢帶給公鹿不小的威脅，今天籃網光是替補球員就有5人得分來到雙位數，其中又以威爾森（Jalen Wilson）攻下21分10籃板表現最為搶眼，這也讓籃網在比賽後段幾乎都是將替補陣容留在場上。

在板凳的火力支援下，籃網前三節還與公鹿拉鋸，僅以7分落後，不過公鹿今天同樣是多點開花，不僅安戴托昆波拿下32分10籃板8助攻的全能成績單，米道頓（Khris Middleton）也拿下個人本季新高的27分還送出10次助攻，且其中9分4助攻還集中在關鍵的第四節前段，幫助公鹿將領先差距擴大，最終以22分差距取勝。

而米道頓也繼日前隊友里拉德（Damian Lillard）達成生涯2萬分里程碑後，在今天完成生涯1萬2000分里程碑，他賽後受訪時表示，「儘管距離追上里拉德還有很長一段路，但我也為自己的表現感到驕傲。」

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