NBA／KD平生涯紀錄16助攻 本季首度大三元率太陽止3連敗

太陽今天客場挑戰火箭，大哥杜蘭特（Kevin Durant）展現頂尖組織能力，送出平生涯新高的16助攻，並完成本季首次大三元，率太陽以129：113大勝火箭，終止3連敗，勝率重返5成。

太陽主力中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）歸隊；火箭「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）則因傷缺陣。太陽首節打完領先6分，第二節老將葛登（Eric Gordon）飆進5記三分球，單節狂飆17分，杜蘭特穿針引線半場傳出10助攻，率太陽領先18分。

第三節布克（Devin Booker）加入戰局，貢獻11分，儘管末節太陽領先20分，且火箭換上替補陣容，杜蘭特仍在場上帶隊，最後1分半太陽領先18分，才換下先發陣容。

杜蘭特全場得到27分16助攻10籃板，葛登飆進7顆三分球，進帳27分，布克20分7助攻，艾倫（Grayson Allen）挹注16分。火箭方面，中鋒森根（Alperen Sengun）砍下24分，格林（Jalen Green）攻進23分。