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NBA／活塞27連敗後有意補強 「黑人問號」球星：我準備好了

聯合新聞網／ 綜合報導
前NBA球員楊恩。 美聯社
前NBA球員楊恩。 美聯社

活塞昨天創下聯盟史上最長的單季27連敗，與以往弱隊「擺爛」操作不同，他們打算透過交易補強陣容。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，活塞除了狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）及潛力長人杜倫（Jalen Duren）外，所有球員都能當交易籌碼，資深球員波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）和莫里斯（Monte Morris）都有交易價值，活塞可以透過交易尋求回報。

查拉尼亞還提到活塞想補強，76人隊哈里斯（Tobias Harris）、黃蜂隊布里吉斯（Miles Bridges）、暴龍隊席亞康（Pascal Siakam）及阿努諾比（OG Anunoby）都是目標。

活塞吞下27連敗成為笑柄，接下來要面對東區龍頭塞爾蒂克，可能追平史上最長28連敗（跨季）。現年38歲的前NBA球員、也是「黑人問號」網路知名迷因的楊恩（Nick Young）也向活塞喊話，「底特律我準備好了！」

活塞 Nick Young

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