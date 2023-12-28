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NBA／莫蘭特「掏槍」慶祝是誤會一場 扭臀舞蹈源自鵜鶘主場

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特。 路透
莫蘭特。 路透

灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）昨天在關鍵時刻空中接力暴扣，隨後開心跳舞慶祝，不過畫面讓外界誤以為差點「掏槍」，其實這是鵜鶘主場發明的舞蹈「搖擺臀部（rock ya hips）」。

莫蘭特因二度亮槍，遭聯盟禁賽25場，因此他的一舉一動都備受矚目。由於他過去常做出「掏槍」手勢慶祝進球，昨天他的舞蹈動作嚇到不少球迷，也引發調侃。對此莫蘭特在X（推特）發文寫道，「你要搖擺臀部。」

根據《Bleacher Report》報導，這段慶祝舞蹈是鵜鶘主場發明的，與開槍完全無關。路易斯安那州立大學美式足球明星納伯斯（Malik Nabers），也曾在場上跳這支舞。

灰熊 Ja Morant

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