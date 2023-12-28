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NBA／不擔心庫明加發怪聲 勇士教頭：看他進步很開心

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加(左)、柯爾(右)。 美聯社
庫明加(左)、柯爾(右)。 美聯社

勇士潛力股庫明加（Jonathan Kuminga）近日質疑球隊打法，對上場時間也有意見。對此，總教練柯爾（Steve Kerr）表示不擔心這番言論，並盛讚庫明加有進步。

庫明加的言論引發喧然大波，部分球迷認為他是在發怪聲，對此柯爾表示，「我不介意這些，每個球員都想上場，庫明加是非常有才華的球員。不過每場比賽我都根據比賽狀況做決定，維金斯（Andrew Wiggins）是當天最好的球員，因此關鍵時刻派上他，這決定很簡單。」

柯爾也稱讚庫明加，「我對他的進步感到開心，現在球到他手上時，他能馬上傳出去，這樣我們能快速轉移球。過去幾場比賽我看他有5次助攻，接到球後立刻傳給柯瑞（Stephen Curry）或湯普森（Klay Thompson），為他們創造出空檔。賽季初他看不到這些機會，以前習慣接球後停球，導致我們進攻被阻礙，他現在逐漸改進。」

柯爾認為庫明加年輕，還有許多地方要修正，例如切入和搶籃板的站位，「他接受教練指導的部分做得很好，我們將繼續指導他，幫助他在正確的位置，做正確的打法。」

勇士 庫明加

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