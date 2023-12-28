NBA／批准庫班出售獨行俠 金沙集團杜蒙家族接手

美國職籃聯盟NBA今天以聲明表示，批准達拉斯獨行俠老闆庫班出售在球隊的多數股權予經營拉斯維加斯金沙集團（Sands Corporation）賭場度假村公司的杜蒙家族。

法新社報導，聯盟在聲明中表示，NBA理事會已「批准將達拉斯獨行俠的控股權，從庫班（MarkCuban）出售給艾德森（Miriam Adelson）醫生、席萬和派屈克．杜蒙（Sivan and Patrick Dumont）」。

聯盟表示，拉斯維加斯金沙集團總裁兼營運長派屈克．杜蒙將成為獨行俠的最高主管。聯盟並說，此次交易預計將於本週完成。

這項交易是在宣布近1個月後獲得批准。

預計庫班將繼續控制籃球營運，且無跡象表明獨行俠將離開達拉斯（Dallas）。

庫班2000年1月以2.85億美元買下獨行俠多數股權，他是熱情的籃球迷，經常在獨行俠出賽時坐在場邊。

美國雜誌「富比世」（Forbes）10月估算獨行俠約值45億美元，在30支NBA球隊中排名第7。

艾德森醫生是賭場大亨謝爾登．艾德森（SheldonAdelson）遺孀，也是金沙集團最大股東，金沙集團在新加坡和澳門經營多間主要賭場。

庫班表示，如果德州賭博合法化，他希望看到為獨行俠建造一座新球場作為賭場一部分。