NBA／金塊前鋒葛登耶誕節被狗咬！ 縫21針無限期缺陣
美國職籃NBA丹佛金塊今天表示，陣中前鋒葛登（Aaron Gordon）在耶誕節被狗咬傷臉及手部，復原期間將缺陣，沒有歸隊時間表。
法新社報導，金塊發表簡短聲明指出：「葛登在12月25日被狗咬傷，他的臉和手部有撕裂傷。高登目前狀況良好，復原期間將缺陣。如有必要我們將提供更多最新消息。」
美國運動新聞網站（The Athletic）是首個報導這起事件細節的媒體，根據聯盟消息人士，高登需要縫21針，包括臉部及投籃慣用的右手。
根據NBA官方數據，葛登本季平均每場出賽32分鐘，場均13.6分、6.9籃板、3.4抄截。
2023-24 NBA即時比分
▪ 活塞還是贏不了 27連敗破聯盟紀錄！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言