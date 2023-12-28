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NBA／金塊前鋒葛登耶誕節被狗咬！ 縫21針無限期缺陣

中央社／ 丹佛27日綜合外電報導
職籃NBA丹佛金塊今天表示，陣中前鋒高登（Aaron Gordon，圖）在聖誕節被狗咬傷臉及手部，復原期間將缺陣，沒有歸隊時間表。路透
職籃NBA丹佛金塊今天表示，陣中前鋒高登（Aaron Gordon，圖）在聖誕節被狗咬傷臉及手部，復原期間將缺陣，沒有歸隊時間表。路透

美國職籃NBA丹佛金塊今天表示，陣中前鋒葛登（Aaron Gordon）在耶誕節被狗咬傷臉及手部，復原期間將缺陣，沒有歸隊時間表。

法新社報導，金塊發表簡短聲明指出：「葛登在12月25日被狗咬傷，他的臉和手部有撕裂傷。高登目前狀況良好，復原期間將缺陣。如有必要我們將提供更多最新消息。」

美國運動新聞網站（The Athletic）是首個報導這起事件細節的媒體，根據聯盟消息人士，高登需要縫21針，包括臉部及投籃慣用的右手。

根據NBA官方數據，葛登本季平均每場出賽32分鐘，場均13.6分、6.9籃板、3.4抄截。

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