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NBA／創NBA紀錄 活塞單季27連敗
活塞隊昨天創下NBA難堪紀錄，儘管康寧漢下半場灌進37分、全場41分，仍以112：118敗給籃網隊，連敗場次推進到27場，改寫單一球季最長連敗紀錄。
NBA原本單季最長連敗是騎士隊2010到11年賽季、76人隊2013到14年26連敗，跨季最長則是76人2014到15年、15到16年的28連敗，活塞明天對塞爾蒂克隊、31日迎戰暴龍隊，都可能再破紀錄。
活塞目前2勝28敗是全聯盟最慘，康寧漢在27連敗中，有10場得分超過30分，但球隊全部吞敗，也創下NBA最長紀錄。
活塞最近奪勝是10月29日主場開幕戰擊敗公牛隊，已經兩個月不知贏球滋味，教頭威廉斯不諱言「不想要名字和連敗連結」，球員也不希望締造難堪紀錄，大家都背負沉重壓力好一陣子，必須找到方式作出改變。
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