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NBA／造進攻犯規能力突出 菜鳥小將成勇士今年選秀一大偷

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士小將波傑姆斯基本季表現搶眼，替勇士板凳灌注穩定力量。 美聯社
勇士小將波傑姆斯基本季表現搶眼，替勇士板凳灌注穩定力量。 美聯社

勇士隊菜鳥後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）本季在球隊先發群低迷情況下屢屢跳出，是賽季至今一大驚奇，還被譽為選秀會上一大偷，除了進攻端的全面表現，波傑姆斯基製造進攻犯規的能力更是頂尖，而他也提到，高中時的軍校生活獲益良多。

波傑姆斯基這個月逐漸受到總教練柯爾（Steve Kerr）重用，場均上場29.2分鐘，貢獻11.2分6.9籃板4助攻全能身手，值得一提的是，波傑姆斯基場均能製造0.5次進攻犯規，累積12次進攻犯規不止領先全隊，也高居聯盟第4，包括12月中對拓荒者隊賽事尾聲製造夏普（Shaedon Sharpe）的進攻犯規，挽救球隊勝果。

波傑姆斯基受訪時提到，自己從小就很喜歡研究籃球影片，除了職業、大學球賽，就連歐洲聯賽都會收看，高中時就讀私立的聖約翰西北軍校，對於比賽哲學有了更深的理解，「球隊信條是：『你的強壯程度取決於你最弱的一環。』」

波傑姆斯基補充，若在某一方有缺陷，那也無需哀嘆，而是轉而尋找能幫助球隊的其他事情；比方說純粹的運動能力比不上人，無法每球都在空中封阻對手，就可以鑽研進攻犯規的站位，「如果你不擅長某些事，那就以不同的方式影響比賽，製造進攻犯規就是個很好的例子。」

波傑姆斯基並非隊上唯一在這項冷門數據表現出色的球員，格林（Draymond Green）、穆迪（Moses Moody）分別以10次和8次排名聯盟前10，勇士團隊累積37次被進攻犯規，獨走全聯盟。

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