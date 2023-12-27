NBA／本季首度先發狂抓25籃板 佐蒙德好表現獻給母親

公牛隊主戰中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）因傷缺陣，4屆籃板王佐蒙德（Andre Drummond）頂替先發位置把握住機會，本季首度先發除24分還抓下25籃板，助隊118：113擒下老鷹隊，還締造隊史紀錄，賽後第一件想做的事就是給場邊的母親一個大大擁抱。

「我想抱抱我媽，從第一天開始，她是我最大的球迷。」佐蒙德分享說，媽媽總是給自己許多自信和力量，「她總和我說我做得到，不論我的號碼何時被叫到，都要準備妥當。」

上次先發已是去年4月，佐蒙德今天重回先發陣容就寫隊史，除成為本季第一位單場抓下25籃板的球員，也是2006年華勒斯（Ben Wallace）後，首位締造單場25籃板的公牛球員；加上24分、3抄截和2火鍋，佐蒙德成為公牛隊史第一位達成如此數據的球員，放眼聯盟是史上第6位，加入歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、巴克利（Charles Barkley）、塔普雷（Roy Tarpley）、韋柏（Chris Webber）和「魔獸」霍華德（Dwight Howard）行列。

今天之前，佐蒙德平均上場時間只有13到14分鐘，如何保持正向？佐蒙德毫不遲疑說：「當個好隊友不難，支持你的隊友不是難事，當我上場時也會得到同樣回報，這裡充滿了愛。」

佐蒙德也提到，搶籃板需要技巧，還是門藝術，是自己引以為傲的技能，尤其搶到進攻籃板，成就感更高，今天抓下10個進攻籃板的他說：「當我進入NBA，我就想成為最佳的籃板手，然後我就開始執行了。」