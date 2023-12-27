聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／馬刺再吞5連敗 溫班亞瑪回應誤踩球童受傷：不會怪他
好不容易在日前終止18連敗，「黑衫軍」馬刺隊近日又陷入一勝難求的局面，今天以118：130不敵爵士隊後，又苦吞5連敗，傳奇教頭波波維奇（Greg Popvich）都直言，球隊現在確實還不夠成熟到知道要贏得一場NBA比賽有多困難。
年輕的馬刺本賽季迎來狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）後，賽季至今仍僅有4勝，今天於主場迎戰爵士的比賽中，首節雖然一度取得領先，接下來3節得分都比對手少，最終再以12分差距吞下敗仗，開季前29場比賽已經吞下25敗。
馬刺今天以近期改打替補的強森（Keldon Johnson）攻下26分表現最佳，日前因為賽前熱身受傷缺陣的溫班亞瑪，則有15分7籃板5阻攻。
談到前一場比賽發生的意外，他說：「對獨行俠隊之戰缺席，完全是出於謹慎考量，我沒有要責怪那名球童，絕對不會對那孩子生氣，今天腳踝感覺也好多了，沒有不舒服的感覺。」
對於球隊目前的低潮，溫班亞瑪強調不願多想，因為有太多問題需要面對，「我不會去數我們有多少缺失，因為真的太多了，我想要每一場比賽都能出賽，但這取決於醫療團隊的建議，需要休息時也會讓球隊知道，完全相信團隊的判斷。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 活塞還是贏不了 27連敗破聯盟紀錄！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言