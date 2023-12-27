NBA／馬刺再吞5連敗 溫班亞瑪回應誤踩球童受傷：不會怪他

好不容易在日前終止18連敗，「黑衫軍」馬刺隊近日又陷入一勝難求的局面，今天以118：130不敵爵士隊後，又苦吞5連敗，傳奇教頭波波維奇（Greg Popvich）都直言，球隊現在確實還不夠成熟到知道要贏得一場NBA比賽有多困難。

年輕的馬刺本賽季迎來狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）後，賽季至今仍僅有4勝，今天於主場迎戰爵士的比賽中，首節雖然一度取得領先，接下來3節得分都比對手少，最終再以12分差距吞下敗仗，開季前29場比賽已經吞下25敗。

馬刺今天以近期改打替補的強森（Keldon Johnson）攻下26分表現最佳，日前因為賽前熱身受傷缺陣的溫班亞瑪，則有15分7籃板5阻攻。

談到前一場比賽發生的意外，他說：「對獨行俠隊之戰缺席，完全是出於謹慎考量，我沒有要責怪那名球童，絕對不會對那孩子生氣，今天腳踝感覺也好多了，沒有不舒服的感覺。」

So this is how Victor Wembanyama went from being on a minutes restriction to completely out for tonight’s game🤔 pic.twitter.com/VQpgDAi2rK — Russ Dimes (@russdimes) 2023年12月24日

對於球隊目前的低潮，溫班亞瑪強調不願多想，因為有太多問題需要面對，「我不會去數我們有多少缺失，因為真的太多了，我想要每一場比賽都能出賽，但這取決於醫療團隊的建議，需要休息時也會讓球隊知道，完全相信團隊的判斷。」