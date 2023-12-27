NBA／活塞票房逆勢上漲！27連敗康寧漢和教頭都扛責
活塞今天在主場以112：118敗給籃網隊，27連敗改寫NBA單一球季最長連敗紀錄。根據ESPN統計，本場比賽湧入1萬9811名觀眾，上座率高達97%。
活塞今天打出22：8的強勢開局，但很快就被籃網反超，狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）全場21投15中得到41分，仍無法幫助球隊贏球。他賽後表示，「我得到很多信任，不管是在場上還是休息室，我每天都努力領導球隊，但我在這方面不成功。」
季前以6年7850萬美元加盟活塞的總教練威廉斯（Monty Williams），重申是教練責任，「當你看著連敗紀錄時，你會想到教練，我確定球員不想和這種東西有關連。很沉重嗎？是的，我想每個人都是這樣。」
活塞今年主場平均上座率88%，全聯盟只優於黃蜂和巫師，比去年下滑3.1%。近期活塞仍贏不了球，但最近5場的上座率依序為63%、74%、82%、89%、97%。活塞後天要作客塞爾蒂克，很有可能先平28連敗紀錄，2024年最後一天要回主場迎戰暴龍。
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