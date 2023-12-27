快訊

凱旋苑租金爭議延燒 侯友宜競辦告賴清德等5人涉選罷法

中職／獅隊交易拿江承諺換雄鷹郭俊麟 領隊：雙方都是補強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／睽違1060天再砍「雙20」公牛佐蒙德：我是先發球員

聯合新聞網／ 綜合報導
卓蒙德(中)狂砍24分25籃板。 新華社
卓蒙德(中)狂砍24分25籃板。 新華社

公牛主戰中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）因傷缺陣，4屆籃板王佐蒙德（Andre Drummond）頂替先發位置，全場狂砍24分25籃板，這是他睽違1060天後，再度單場拿到「雙20」，幫助公牛以118：113力克老鷹

前三節打完公牛只落後老鷹2分，末節戰況持續拉鋸，德羅展（DeMar DeRozan）關鍵時刻連得8分，幫助公牛驚險收下勝利。德羅展得到全場最高的25分，他受訪時說，「我喜歡觀眾的能量，這很有趣。能在那個時刻被信任，是一種榮耀，所以你會全神貫注地感受一切。」

佐蒙德上次擔任先發是去年4月11日，他是本季首位單場25籃板的球員，也是2006年華勒斯（Ben Wallace）後，首位單場25籃板的公牛球員。同時是1986年巴克利（Charles Barkley）後，首位以8成命中率，至少攻下24分25籃板3抄截2阻攻的球員。

這場比賽是佐蒙德生涯第45次單場雙20，現役球員排第1，第2名是熱火隊勒夫（Kevin Love）的16次。卓蒙德上一次砍下雙20是2021年2月1日面對灰狼，當時得到25分22籃板。

佐蒙德受訪時表示，「我仍然相信自己是這個聯盟的先發球員，但我會接受現在所處的位置，並盡我所能。」

公牛 老鷹 Andre Drummond

延伸閱讀

NBA／傳老鷹可能送走墨瑞 湖人和尼克有意爭取

NBA／公牛多點開花賞湖人3連敗 沒拉文勝率破6成

NBA／公牛想賣拉文但市場熱度低 向騎士喊價明星控衛葛蘭德

NBA／巴特勒壓哨跳投絕殺公牛 熱火主帥：我們拿走3個比賽用球

相關新聞

NBA／空中接力爆扣後慶祝 莫蘭特緊急「收槍」換動作

在復出首戰就帶領灰熊隊絕殺鵜鶘隊後，莫蘭特（Ja Morant）今天再度領軍灰熊迎戰鵜鶘，又有31分7助攻演出，幫助灰熊...

NBA／活塞票房逆勢上漲！27連敗康寧漢和教頭都扛責

活塞今天在主場以112：118敗給籃網隊，27連敗改寫NBA單一球季最長連敗紀錄。根據ESPN統計，本場比賽湧入1萬9811名觀眾，上座率高達97%。 活塞今天打出22：8的強勢開局，但很快就被

NBA／嗆沃神爆料是狗屎 杜蘭特：用我名義說謊你們還相信

《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）昨天爆料，杜蘭特（Kevin Durant）對太陽目前陣容感到沮喪，對此，杜蘭特今天在社群網站回擊。 太陽昨天以11

NBA／睽違1060天再砍「雙20」公牛佐蒙德：我是先發球員

公牛主戰中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）因傷缺陣，4屆籃板王佐蒙德（Andre Drummond）頂替先發位置，全場狂砍24分25籃板，這是他睽違1060天後，再度單場拿到「雙20」，幫助

NBA／爵士交易市場當大賣家 塞爾蒂克有意迎回「折手哥」

爵士隊本季戰績持續低迷，目前以13勝18敗在西區位居第12，眼見離競爭行列有一段距離，爵士也表明陣中有許多球員開放詢價，甚至包括一哥馬卡南（Lauri Markkanen），渴望補強禁區的塞爾蒂克隊據

NBA／快艇少雷納德的第三戰終於贏球 喬治：缺口大家分擔

在雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺陣後苦吞2連敗的快艇，今天在主場迎戰黃蜂的比賽中，靠著哈登（James Ha...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。