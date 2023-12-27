NBA／製造龍頭灰狼21次失誤 亞歷山大34分率雷霆取勝

排名西區前段班的灰狼、雷霆隊今天交手，儘管本賽季灰狼靠著嚴密的防守在西區戰績登頂，不過被雷霆逼出高達21次失誤，末節僅攻下15分，最終雷霆就在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場34分9助攻6籃板領軍下，以129：106擊敗灰狼。

本季靠著年輕陣容打出亮眼佳績的雷霆，今天賽前排名西區第3，僅次於龍頭灰狼隊與衛冕軍金塊隊，今天面對本季防守表現最佳的灰狼，雷霆也在球隊一哥亞歷山大領軍下打出亮眼一戰。

雷霆包括亞歷山大在內，先發5人中有4人得分在20分以上，先發中得分最少的吉迪（Josh Giddey）也有10分7助攻演出，霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）、多特（Luguentz Dort）更是合力砍進12顆三分球，幫助雷霆在前三節打完就取得11分領先。

末節雷霆更是靠著防守成功壓制灰狼，僅讓灰狼該節拿下15分；灰狼除了愛德華（Anthony Edwards）攻下25分維持水準外，雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）、戈貝爾（Rudy Gobert）表現都不如預期，合計僅拿下26分、抓下11籃板。

SGA's impressive performance leads the @okcthunder to a win over the 1st-place Timberwolves!



⛈️ 34 PTS (14/19 FGM)

⛈️ 9 AST

⛈️ 6 REB pic.twitter.com/Tid62hUY5f — NBA (@NBA) 2023年12月27日

對於擊敗西區龍頭灰狼，亞歷山大說：「我們打出很棒的團隊籃球，隊友間一直互相合作，在場上更是不斷溝通，尤其針對灰狼明星球員們的防守相當出色。」

與霍姆葛倫聯手擋下灰狼雙塔的威廉斯也說：「我們不斷去騷擾他們，並且打得相當努力和充滿競爭力，相較於失誤，把對手成功手下，對我們來說更為重要。」