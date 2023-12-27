NBA／莫蘭特絕殺罰球被挑戰推翻 灰熊殺入OT險退鵜鶘
鵜鶘先前作客灰熊遭莫蘭特（Ja Morant）絕殺，今天回到主場再戰灰熊，灰熊靠著傑克森（Jaren Jackson）罰球殺進延長賽，終場以116：115險勝鵜鶘，收下4連勝。
灰熊防守大鎖史馬特（Marcus Smart）傷癒歸隊就擔任先發，兩隊維持個位數差距進入關鍵時刻。貝恩（Desmond Bane）先命中三分球將分差縮小到1分，再守死鵜鶘後衛麥凱倫（C.J. McCollum）。
莫蘭特（Ja Morant）再度獲得絕殺機會，他仍選擇切入，第一時間獲得裁判哨音，但鵜鶘挑戰成功，兩邊跳球後灰熊取得球權，時間剩0.4秒。隨後灰熊設計空中接力戰術給傑克森，鵜鶘瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）卻被吹犯規，鵜鶘再度挑戰，但這次維持原判，傑克森2罰1中，比賽進入延長。
延長賽最後一分鐘灰熊領先4分，鵜鶘威廉森（Zion Williamson）先是進攻犯規，下一波攻勢麥凱倫站上罰球線卻2罰0中，莫蘭特再和史馬特完成空中接力，儘管鵜鶘之後連進2顆三分球，也無法扭轉局勢。
莫蘭特全場得到31分7助攻，貝恩27分7助攻，傑克森砍進19分10籃板。鵜鶘方面，英格倫（Brandon Ingram）攻下24分7助攻6籃板，威廉森23分11籃板，瓦藍邱納斯拿到17分13籃板。
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