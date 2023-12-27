NBA／康寧漢飆41分救不了活塞 慘吞27連敗破聯盟紀錄

已經追平聯盟單季最長連敗的活塞隊，今天再締造難堪歷史，儘管康寧漢（Cade Cunningham）下半場灌進37分、全場41分，仍沒能助隊奪勝，活塞以112：118敗給籃網隊，27連敗改寫NBA單一球季最長連敗紀錄。

NBA原本單一球季最長連敗是騎士隊2010到11賽季和76人隊2013到14賽季的26連敗，跨季最長連敗則是76人2014到15賽季以及2015到16賽季的跨季28連敗。活塞前一戰輸給籃網隊已追平騎士和76人紀錄，今天成為難堪紀錄締造者，還有可能再改寫聯盟史上最長連敗。

活塞首節還以31：25領先，但籃網第2節手感回溫，單節打出36：23攻勢反超，第3節籃網強森（Cameron Johnson）外線破網後領先更達71：60；活塞回敬一波11：0攻勢追平，三節打完也以85：88緊咬比數。

第4節活塞先打出12：4攻勢超前5分，但布里吉斯（Mikal Bridges）連拿4分助籃網追平，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）外線破網再讓籃網取得105：97領先，但活塞在康寧漢領軍下持續追分，最後57秒康寧漢上籃後兩隊只剩2分差。

關鍵時刻芬尼史密斯再跳出，他最後38秒飆進外線，讓籃網領先再達115：110，活塞巴克斯（Alec Burks）追分外線失手後布里吉斯再把握2罰，籃網領先擴大到7分差，康寧漢雖切入取分，布里吉斯2罰又失手，但康寧漢出現關鍵掉球失誤，最後13秒強森2罰中1，活塞追分無力下只能難堪迎接27連敗。

康寧漢上半場只拿4分，第三節灌進18分，第4節更有19分演出，但單場41分再成悲劇英雄。