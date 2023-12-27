NBA／又發怪聲？ 庫明加不懂勇士：沒人能防我卻要傳給老將

勇士昨天在耶誕大戰不敵金塊終止5連勝，賽後庫明加（Jonathan Kuminga）坦言對球隊打法感到疑惑。

庫明加在2021年選秀會第7順位被勇士選中，今年是他生涯第3季，上場時間仍不穩定，近日格林（Draymond Green）被禁賽，讓他獲得不少上場時間。不過他昨天賽後表示，「有時我持球的時候，沒人能防住我，但我必須放棄這種想法，確保隊內老將能接到球，這就是籃球比賽讓人困惑的地方。」

庫明加坦言有時不知道在場上要做什麼，「我有能力傳球，也有各種技巧。我是可以帶來改變的人，清楚自己是誰，但有些事不是我能決定的，無法控制自己的上場時間。我知道如何得分、傳球、在場上做不同的事，但如何平衡好一切，是我正在努力想辦法解決的問題。」

儘管對打法感到困惑，庫明加仍相信勇士能擊敗聯盟任何球隊，「我們仍然很棒，且正在變得更好，只是需找出解決問題的方法。」