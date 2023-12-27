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NBA／禁賽25場復出 灰熊莫蘭特打3戰就獲選最佳球員

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莫蘭特(左)與安比德獲選上周最佳球員。 截圖自NBA官方推特
莫蘭特(左)與安比德獲選上周最佳球員。 截圖自NBA官方推特

經過25場禁賽，灰熊隊球星莫蘭特12月底終於回歸，且出賽3場就率隊奪下本季首度3連勝，一舉獲得NBA第9周的西區最佳球員。

莫蘭特上季兩度在社群平台「亮槍」，聯盟在總冠軍賽後宣布灰熊當家球星禁賽25場，但仍可隨隊訓練，禁賽期間也被准許和球隊一起進行客場旅行；台灣時間上周三，莫蘭特終於迎接本季首戰，面對鵜鶘隊就轟下34分，包括致勝一擊。

第二戰面對溜馬隊，莫蘭特再有20分、8助攻，回歸第三戰面對老鷹隊更有30分、11助攻表現。

總計回歸3戰，莫蘭特場均繳出28.0分、9.0助攻和5.7籃板，助本季戰績低迷的灰熊首度打下3連勝。在莫蘭特缺席的前25場比賽，灰熊只拿下6勝，戰績在西區排在後段班。

24歲的莫蘭特生涯已3度獲得單周最佳球員，同時獲得東區肯定的是76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid），上周他繳出場均40.7分、12.0籃板、6.0助攻的驚人數據，這也是他本季第2度獲獎。

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