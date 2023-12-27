NBA／耶誕大戰傳奇 唐西奇單場50分、生涯1萬分

NBA耶誕大戰昨天舉行5場賽事，壓軸登場的獨行俠、太陽隊之戰，唐西奇成為史上第4位在耶誕大戰拿下50分的球員，領軍128：114擊敗太陽，比賽首節達成生涯1萬分里紀錄，在現役球員中，他以最少出賽數358場達到里程碑。

獨行俠本季一路跌跌撞撞，唐西奇競爭年度MVP聲量漸減；不過昨天對太陽之戰，再度吸引外界關注，他出賽44分鐘拿下50分15助攻，外帶6籃板4抄截3阻攻，全能表現壓下獲36分的太陽雙星杜蘭特、布克。

唐西奇繼金恩、張伯倫和貝瑞，成為史上第4位在耶誕大戰拿下50分以上的球員。其中前尼克得分王金恩1984年對籃網隊轟下60分，至今仍是耶誕大戰單場最高得分紀錄；唐西奇、張伯倫則是唯二繳出「50分級」雙十的球員。

唐西奇昨首節就達成生涯1萬分紀錄，生涯僅出賽358場就完成，史上排名第7，也是現役最快。他說，「當這些榮耀伴隨著勝利而來，一切就變得更有趣了，這是艱難的客場作戰，最終我們贏了，我還達成生涯1萬分與單場50分，相當開心。」

獨行俠總教練基德說，「當他遇到這種感覺時，你須盡可能讓他多持球，也須讓他適當喘息。」