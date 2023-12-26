HBL／外線沒出手轟50分 陳睿訢創特別紀錄

三重商工三年級後衛陳睿訢今天外卡賽狂飆50分，率隊以103：100淘汰南湖高中，搭上8強末班車，單場50分也改寫HBL男甲單場最高分紀錄，且他全場沒有出手三分球，寫下特別新猷。

輸球就淘汰的關鍵戰，陳睿訢火力全開，上場36分鐘灌進50分、7籃板，全場21投16中，再加上22罰18中，改寫高懸14年的紀錄。

HBL曾打過一節12分鐘賽制，改為一節10分鐘後，原本男甲單場得分紀錄是98學年冠軍戰由松山高中洪康喬創下的48分，三重教頭周敬和陳睿訢不約而同說，本來都不清楚締造新紀錄，是被告知才知道締造新猷。

「我和洪康喬同屆，我知道他冠軍戰48分，但不知道是紀錄。」周敬提到，陳睿訢本來就是有得分爆發力的球員，平常訓練更是非常認真，從沒缺席一次練球，要求自己也會要求隊友，有時還會在場上大罵隊友不認真，幾年來有教導他「對事不對人」，很開心他在關鍵戰扛起球隊。

陳睿訢最後關頭不斷站上罰球線，周敬透露，當愛將飆破30分時有注意到分數，但完全沒想過會破紀錄，也非特別設定，他笑說：「有些人就是為大賽而生。」

身高175公分的陳睿訢從小學五年級接觸籃球，小學畢業162公分的他本來位置是3號到5號，高中主打後衛，今天碰南湖172公分的高一後衛幸宇勝對位，他好幾次低位單打「吃」掉對手，他笑說：「發現少我的比較小，很久沒遇到了。」