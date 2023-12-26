NBA／約柯奇18罰引發勇士不滿判決 穆雷相挺：沒響哨的犯規更多

約柯奇（Nikola Jokic）在耶誕大戰主場面對勇士的過程中，雖然投籃手感不佳，但靠著18罰全中的優勢，仍舊帶領金塊贏得勝利。

儘管賽後包括柯瑞（Stephen Curry）和勇士主帥柯爾（Steve Kerr）等都針對裁判的哨音提出質疑和批判，不滿約柯奇獲得如此多罰球機會，但隊友穆雷（Jamal Murray）卻是全力相挺。

「事實上，約柯奇被碰觸侵犯的次數遠多於裁判響哨的次數，他是對方重點防守對象，在比賽中屢屢被擊打。當然，他的塊頭那麼大，裁判也不可能每次都會吹犯規，我們理解這種情況，他們只能吹大多數比較明顯的犯規。」穆雷說。

對於自己製造如此多犯規站上罰球線，約柯奇則說：「我也不知道，我今天就是投不進。所以就是利用其他方式打出侵略性，打得更有對抗性一些。」

值得注意的是，自從金塊在2022年季後賽首輪被勇士淘汰之後，雙方接下來例行賽交手5次，勇士全都吞敗。