NBA／殺人誅心！50分15助攻回應噓聲 唐西奇：進球就會安靜
唐西奇（Luka Doncic）在耶誕大戰狂砍50分15助攻6籃板4抄截3阻攻，光是一人得分就剛好抵過詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）3大巨星今天出賽的總得分數。
「他是世界上最佳球員之一，」總教練基德（Jason Kidd）賽後盛讚，「就像我之前說的那樣，我們不能認為他繳出這種表現是理所當然的。但當他進入狀態時，我們所要做的就是把球交給他。」
在以史上第7快速度達成生涯1萬分里程碑的同時，唐西奇生涯第6次單場突破50分，追平耶誕大戰史上單場第3高得分紀錄，也是第4位破50分的球員；同時單場8顆三分球還追平耶誕大戰單場命中最多三分球紀錄。
另一項難得的紀錄顯示，唐西奇成為哈登（James Harden）之後史上第2位單場至少拿到50分15助攻的球員。
談到被太陽主場球迷噓的感覺，唐西奇不忘「殺人誅心」。「這很有趣。我喜歡在這種環境下打球。特別是當你投進球之後，他們就會變得安靜了。這是世界上最美妙的感覺。」
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