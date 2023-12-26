NBA／殺人誅心！50分15助攻回應噓聲 唐西奇：進球就會安靜

唐西奇（Luka Doncic）在耶誕大戰狂砍50分15助攻6籃板4抄截3阻攻，光是一人得分就剛好抵過詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）3大巨星今天出賽的總得分數。

「他是世界上最佳球員之一，」總教練基德（Jason Kidd）賽後盛讚，「就像我之前說的那樣，我們不能認為他繳出這種表現是理所當然的。但當他進入狀態時，我們所要做的就是把球交給他。」

Luka Doncic put together an HISTORIC #NBAXmas performance in the Mavs' win over the Suns 🎄



50 PTS

15 AST

8 3PM

6 REB

4 STL

3 BLK



▪️ No player in NBA history has reached these thresholds

▪️ 2nd player ever with 50 points and 15 assists (James Harden, Dec. 31, 2016) pic.twitter.com/tBFSwWKq9n — NBA (@NBA) 2023年12月26日

在以史上第7快速度達成生涯1萬分里程碑的同時，唐西奇生涯第6次單場突破50分，追平耶誕大戰史上單場第3高得分紀錄，也是第4位破50分的球員；同時單場8顆三分球還追平耶誕大戰單場命中最多三分球紀錄。

另一項難得的紀錄顯示，唐西奇成為哈登（James Harden）之後史上第2位單場至少拿到50分15助攻的球員。

"A win is a win."



Luka Doncic after dropping 50 on Christmas 🗣pic.twitter.com/n2dCE00TTq — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年12月26日

談到被太陽主場球迷噓的感覺，唐西奇不忘「殺人誅心」。「這很有趣。我喜歡在這種環境下打球。特別是當你投進球之後，他們就會變得安靜了。這是世界上最美妙的感覺。」