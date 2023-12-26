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NBA／熱火菜鳥球風太超齡 主帥：甚至沒為他設置戰術

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
熱火首輪18順位菜鳥展現超成熟球風，為球隊注入全新能量。 法新社
熱火首輪18順位菜鳥展現超成熟球風，為球隊注入全新能量。 法新社

開季以來用超成熟球風被認為不像是新人的新秀菜鳥哈克斯（Jaime Jaquez Jr.），甚至打法還被形容為「小巴特勒（Jimmy Butler）」，在今天耶誕大戰對費城的比賽中繳出生涯代表作，全場15投11中狂攻31分10籃板，兩項數據皆創下新高。

更重要的是，哈克斯在第四節獨拿10分，連同阿德巴約（Bam Adebayo）和羅賓森（Duncan Robinson）的適時發揮，幫助熱火在大幅領先被超前之後猶能頂住壓力，順勢拉出一波進攻，保住教練的耶誕節不敗之身。

根據統計，哈克斯成為1985年尤英（Patrick Ewing）之後首位在耶誕大戰拿到至少30分10籃板的新秀，也是史上第5位在這個日子完成如此數據的新秀，加入張伯倫（Wilt Chamberlain）、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、貝拉米（Walt Bellamy）等巨星之列。

此外，哈克斯還是2000年以來第4位單場打出30分10籃板0失誤的新秀，前3人分別是葛里芬、唐斯（Karl-Anthony Towns）、艾頓（Deandre Ayton）。

若以新秀球員在耶誕大戰的得分來看，哈克斯的31分和庫茲瑪（Kyle Kuzma）並列排在第7；最高是張伯倫的45分，詹姆斯（LeBron James）以34分排名第3。

「他有一種超越他年齡的經驗水準，我不認為今晚他只是一場表演，他是可以持續這樣的發揮。」熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說。「我甚至沒有單獨為他設置過一次戰術。」

哈克斯也表示：「能在耶誕節贏得比賽並創下生涯最佳數據，真的很棒。我從小就是看這些比賽長大，現在能參與其中，會讓我想起過去付出的心力，還有深夜在訓練場館練習。為了這種時刻，我已經做好了準備。」

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