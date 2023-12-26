NBA／得分創本季新低還發生6失誤 杜蘭特：我阻礙到球隊
杜蘭特（Kevin Durant）稍早被爆出對球隊陣容感到沮喪，他今天的表現更讓球迷失望。全場只得到16分創賽季新低，還發生6次失誤，他賽後坦言自己影響到球隊。
唐西奇（Luka Doncic）本場比賽主宰戰局，狂轟50分15助攻6籃板4抄截3阻攻。值得一提的是，杜蘭特、湖人詹姆斯（LeBron James）及勇士柯瑞（Stephen Curry）3位近代超級巨星，今天都有出賽，分別得到16、16及18分，加起來正好是50分。
太陽苦吞3連敗，戰績跌破5成，杜蘭特3場比賽共發生18次失誤，對此，他受訪時表示，「我總是在3個防守球員身邊打球，打擋拆時周圍會有很多人，但我必須做得更好，我認為我阻礙到球隊。」
杜蘭特也解釋自己只出手11次的原因，「艾倫（Grayson Allen）手感火熱，梅圖（Chimezie Metu）和布克（Devin Booker）都進入狀況了，我認為我做了紮實的工作，為他們創造空間。」
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