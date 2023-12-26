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NBA／金塊大鎖成柯瑞剋星 教頭讚：最強外線防守球員之一

聯合新聞網／ 綜合報導
凱威爾波普(左)守死柯瑞(右)。 法新社
凱威爾波普(左)守死柯瑞(右)。 法新社

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）耶誕大戰面對金塊，全場三分球13投3中，只進帳18分。負責主防他的金塊隊「KCP」凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）賽後被金塊教頭馬龍（Michael Malone）大讚是「聯盟最佳防守球員之一」。

柯瑞本場正負值-26為全場最差；凱威爾波普全場13投6中拿到13分。本季金塊與勇士交手2次，柯瑞合計38投13中，命中率34.2%，凱威爾波普宛如成為柯瑞天敵。

金塊教頭馬龍賽後表示，，凱威爾波普知道為了球隊，首要任務就是每晚防守敵隊最好球員，在這方面表現很出色，「把自信心、渴望及身體素質結合起來，我認為他為我們做這些事，在我看來，他是NBA第一隊等級的防守者。」

本季進攻球員在凱威爾波普防守下，投籃命中率只有40.8%，這項數據與灰狼後衛亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）並列第一（至少250次出手）。馬龍強調，「如果這傢伙不被認為是聯盟最佳外線防守球員之一，我不知道還有誰是，老實講，我認為他沒有得到應有的尊重。」

金塊 勇士 Stephen Curry

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