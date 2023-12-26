聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／金塊大鎖成柯瑞剋星 教頭讚：最強外線防守球員之一
勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）耶誕大戰面對金塊，全場三分球13投3中，只進帳18分。負責主防他的金塊隊「KCP」凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）賽後被金塊教頭馬龍（Michael Malone）大讚是「聯盟最佳防守球員之一」。
柯瑞本場正負值-26為全場最差；凱威爾波普全場13投6中拿到13分。本季金塊與勇士交手2次，柯瑞合計38投13中，命中率34.2%，凱威爾波普宛如成為柯瑞天敵。
金塊教頭馬龍賽後表示，，凱威爾波普知道為了球隊，首要任務就是每晚防守敵隊最好球員，在這方面表現很出色，「把自信心、渴望及身體素質結合起來，我認為他為我們做這些事，在我看來，他是NBA第一隊等級的防守者。」
本季進攻球員在凱威爾波普防守下，投籃命中率只有40.8%，這項數據與灰狼後衛亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）並列第一（至少250次出手）。馬龍強調，「如果這傢伙不被認為是聯盟最佳外線防守球員之一，我不知道還有誰是，老實講，我認為他沒有得到應有的尊重。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 柯瑞躲不過耶誕劫手感冷！ 勇士不敵金塊斷5連勝 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言