NBA／挑戰聯盟新紀錄放一旁 楊恩更渴望老鷹能贏球

亞特蘭大老鷹耶誕節後首戰，今天將在客場對上芝加哥公牛，陣中控球後衛楊恩（Trae Young）將挑戰打破連續7場至少30分、10助攻的紀錄。

過去7戰，楊恩每場比賽都至少攻下30分，並傳出10次以上助攻，追平了傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）締造的紀錄。楊恩和老鷹都希望在力求創造歷史的紀錄之夜贏球。

因為楊恩雖有爆炸性的演出，但老鷹這段期間只打出3勝4敗的成績，近期還吞下2連敗。楊恩認為，率領球隊贏球才是他的首要任務。

談到他目前的表現時，楊恩說：「我不想討論我的數據......聊點別的吧。」

楊恩現在可能比較想談隊上前鋒強生（Jalen Johnson）將要歸隊的事。強生在今年11月25日對上華盛頓巫師一役手腕骨折前，本季平均每場比賽可獲14.1分、7.3籃板，兩項數據都是生涯新高。

強生過去1個月因傷缺陣，老鷹在他於場邊旁觀的這段期間，輸掉了14場比賽中的10場。強生上週獲准恢復練球，預計會在對公牛一役復出。

楊恩說：「（強生）為球隊帶來很多東西。我知道如果他準備好在下一戰或之後的比賽復出，他一定會助我們一臂之力。大家當然都很想念他。以我們一直以來的打球方式來看，顯然我們在身材上、籃板上居於劣勢。每個人都必須站出來，但他絕對會給我們很大的幫助。」