快訊

海虎為何在海上進行高風險維修？參謀長還原現場 官員揭背景因素

指綠營不敢廢ECFA 侯友宜再批賴清德主張是「兩岸和平跨不過的萬重山」

黨性高於人性？習近平高調讚毛澤東 父親習仲勛卻曾被他往死裡整

NBA／耶誕巨星閃耀！唐西奇50分史上第3高、8顆三分球平紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇在耶誕節這一天狂寫紀錄。 路透社
唐西奇在耶誕節這一天狂寫紀錄。 路透社

在全國轉播注目的耶誕大戰中，唐西奇（Luka Doncic）再一次證明了自己的巨星光芒！

在客場對太陽的比賽中，唐西奇不僅達成生涯1萬分里程碑，最終更狂轟50分15助攻6籃板4抄截3阻攻，這是他第6次單場破50分，追平耶誕大戰史上單場第3高得分紀錄，也是第4位破50分的球員。

耶誕大戰最高得分是由前尼克得分王金恩（Bernard King）所創下，他在1984年對紐澤西籃網一戰轟進60分；張伯倫（Wilt Chamberlain）則是在1961年費城勇士與紐約尼克一戰中飆出59分，名列金恩之後。至於貝瑞（Rick Barry）是在1966年舊金山勇士與辛辛那提皇家的比賽中拿到50分。

值得一提的是，唐西奇也是張伯倫之後，史上第2位在耶誕大戰完成50分雙十演出的球員。

唐西奇此戰25投15中包含命中8顆三分球和12罰全中，除了50分紀錄外，還有14助攻6籃板4抄截3阻攻的超全能演出。其中8顆三分球更追平米爾斯（Patty Mills）保持的耶誕大戰單場命中最多三分球紀錄。

相關新聞

NBA／唐西奇耶誕大戰狂轟50分 隻手碾碎太陽雙星

獨行俠耶誕節作客太陽，唐西奇（Luka Doncic）外線火力大爆發，全場飆進8顆三分球，追平耶誕大戰紀錄，成為史上第4位耶誕大戰單場50分的球員，獨行俠終場以128：114擊敗太陽。 唐西奇首

NBA／約柯奇18罰18中寫多項紀錄 勇士主帥批吹判「噁心」

勇士、金塊隊今天在聖誕大戰交手，雙方整場比賽一路拉鋸，金塊靠雙核心約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal ...

NBA／不敵龍頭綠衫軍！詹姆斯坦言湖人仍難與頂尖強權競爭

NBA洛杉磯湖人球星戴維斯今天在主場攻下40分，成為繼2004年布萊恩後，隊史首位在耶誕大戰拿下40分球員，但湖人最終仍...

NBA／執教9勝0敗！熱火主帥延續耶誕大戰不敗傳說

自從「油頭」萊里（Pat Riley）進駐邁阿密之後，熱火在28個賽季之中有22季闖進季後賽，其中7次打到總冠軍賽，並贏得3座金盃，堪稱是這段期間全聯盟最成功也最穩定的球隊之一。 而熱火另一個讓

NBA／痛批太陽是「垃圾」 美名嘴嗆：杜蘭特沒當好領袖

太陽近11戰只取得3勝，戰績跌落至西區第11。美國體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）就怒嗆太陽從上到下都是垃圾，還質疑杜蘭特（Kevin Durant）沒領導能力。 太陽隊季前被

NBA／太陽低迷跌至西區第11 沃神：杜蘭特對陣容感到沮喪

太陽季前組成杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）及比爾（Bradley Beal）的新三巨頭。不過比爾傷勢不斷，三人只合體24分鐘。近期太陽狀態低迷，排名下滑至西區第1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。