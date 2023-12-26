NBA／耶誕巨星閃耀！唐西奇50分史上第3高、8顆三分球平紀錄

在全國轉播注目的耶誕大戰中，唐西奇（Luka Doncic）再一次證明了自己的巨星光芒！

在客場對太陽的比賽中，唐西奇不僅達成生涯1萬分里程碑，最終更狂轟50分15助攻6籃板4抄截3阻攻，這是他第6次單場破50分，追平耶誕大戰史上單場第3高得分紀錄，也是第4位破50分的球員。

耶誕大戰最高得分是由前尼克得分王金恩（Bernard King）所創下，他在1984年對紐澤西籃網一戰轟進60分；張伯倫（Wilt Chamberlain）則是在1961年費城勇士與紐約尼克一戰中飆出59分，名列金恩之後。至於貝瑞（Rick Barry）是在1966年舊金山勇士與辛辛那提皇家的比賽中拿到50分。

值得一提的是，唐西奇也是張伯倫之後，史上第2位在耶誕大戰完成50分雙十演出的球員。

唐西奇此戰25投15中包含命中8顆三分球和12罰全中，除了50分紀錄外，還有14助攻6籃板4抄截3阻攻的超全能演出。其中8顆三分球更追平米爾斯（Patty Mills）保持的耶誕大戰單場命中最多三分球紀錄。