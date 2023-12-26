NBA／唐西奇耶誕大戰狂轟50分 隻手碾碎太陽雙星
獨行俠耶誕節作客太陽，唐西奇（Luka Doncic）外線火力大爆發，全場飆進8顆三分球，追平耶誕大戰紀錄，成為史上第4位耶誕大戰單場50分的球員，獨行俠終場以128：114擊敗太陽。
唐西奇首節就豪取17分，助獨行俠領先12分，個人達成生涯1萬分里程碑。太陽一路落後到第三節，射手艾倫（Grayson Allen）大爆發，單節飆進5顆三分球狂轟19分，幫助太陽扭轉戰局，獨行俠靠著唐西奇連續單打成功咬住分差，以1分落後進入末節。
太陽第四節再度烙賽，獨行俠在唐西奇帶動下，隊友們也越打越順；反觀杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）持續靜悄悄，眼睜睜看勝利被帶走。
唐西奇全場得到50分15助攻6籃板4抄截3阻攻，三分球14投8中，12罰全進。傷癒復出的菜鳥中鋒萊夫利（Dereck Lively II）20分10籃板，前鋒瓊斯（Derrick Jones Jr.）得到23分。
太陽方面，艾倫也飆進8顆三分球攻下32分，梅圖（Chimezie Metu）砍進23分19籃板，皆創生涯新高。布克14投6中得到20分10助攻，杜蘭特全場只出手11次，命中4球，只拿到16分8籃板7助攻，還發生6次失誤。
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