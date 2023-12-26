NBA／「布朗森太矮了」 WNBA冠軍教練稱尼克難成爭冠球隊
尼克隊本季表現穩健，至今打出17勝12敗戰績，位居東區第6，去年闖進季後賽第二輪的他們被視為東區新勁旅之一，不過前馬刺隊助教、現WNBA拉斯維加斯王牌主帥哈蒙（Becky Hammon）日前語出驚人，稱尼克在布朗森（Jalen Brunson）帶頭下，難以成為爭冠球隊。
今年率隊完成二連霸的哈蒙近期在受訪中被問及，尼克該如何成為跟76人、公鹿、塞爾蒂克一樣的爭冠隊伍，她指出，尼克雖然是很棒的球隊，但目前缺乏足夠人手爭冠，特別是缺少一位「1A等級」的巨星。另一名球評柏金斯（Kendrick Perkins）則馬上回擊，表示布朗森自從轉戰紐約後，與數名超級球星的對決時都沒有落下風。
哈蒙對此則說：「布朗森太矮了，我有個籃球哲學，那就是當你陣中最好的球員是個矮子，你是無法贏得冠軍的，史塔克頓（John Stockton）、艾佛森（Allen Iverson）、奈許（Steve Nash），你可以列出一長串名單，柯瑞（Stephen Curry）是史上最佳射手，也是唯一的例外。」
這番言論也引起球迷們熱議，身為另一名例外的「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）則對此論點表達贊同，「不幸的是，從籃球歷史上來看，更高、更壯的球員確實就是比較吃香，因此當身高矮小的球員取得成功時，我想這會更令人印象深刻。」
本季布朗森身手持續進化，場均攻下生涯最高25.6分、4籃板、5.9助攻，三分命中率高達4成62，有望入選生涯首次明星賽。
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