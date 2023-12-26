NBA／執教9勝0敗！熱火主帥延續耶誕大戰不敗傳說

自從「油頭」萊里（Pat Riley）進駐邁阿密之後，熱火在28個賽季之中有22季闖進季後賽，其中7次打到總冠軍賽，並贏得3座金盃，堪稱是這段期間全聯盟最成功也最穩定的球隊之一。

而熱火另一個讓人印象的成就莫過於他們在耶誕大戰的驚人勝率，在今晚擊敗76人之後，熱火在14次耶誕大戰中取得12勝2敗的成績，勝率高達85.7%，在所有打過至少10次耶誕大戰的19支球隊中，勝率無人能敵。

「我一直在休息室提到，很榮幸能有機會在耶誕節當天比賽。已經連續好幾年了，我們都沒被聯盟考慮安排在耶誕大戰之中。」熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）說。

史波史特拉會這樣說其來有自，因為在他接掌熱火之後，球隊9次出征耶誕大戰，成績是完美的9勝0敗；熱火前一次在耶誕節輸球已經要追溯到2007年，當時他們敗給詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士。

在1940和1950年代執教羅徹斯特皇家（國王前身）的總教練哈里森（Les Harrison），曾經在耶誕節取得7勝0敗的成績；至於在1939到54年間擔任NHL紐約遊騎兵隊教練的布徹（Frank Boucher），則是在耶誕節留下6勝1和的表現。兩人還是無法和史波史特拉相比。

談到自己在耶誕大戰的不敗戰神傳說，史波史特拉表示：「這是一種難以置信的榮譽，你永遠不會把這視為理所當然。這確實意味著一些東西。如果你能夠參加耶誕大戰，這說明你被視為一支具有競爭力的球隊。」