NBA／唐西奇生涯1萬分里程碑 所用場次比偶像詹皇少
在耶誕大戰這一天，獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）火力全開首節狂砍17分，其中第一節進行到5分29秒時的一記29呎遠大號三分球命中，讓他生涯總得分正式達到1萬分大關，所花的場次甚至比詹姆斯（LeBron James）和布萊恩（Kobe Bryant）兩大傳奇巨星還要少。
數據統計顯示，這是唐西奇生涯第358場出賽，追平麥卡度（Bob McAdoo），並列史上第7，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的236場、喬丹（Michael Jordan）的303場、貝勒（Elgin Baylor）的315場、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的319場、羅伯森（Oscar Robertson）的334場、格文（George Gervin）的355場。
高中畢業就跳級的詹姆斯是花了368場才達到1萬分，同為高中畢業就進入NBA的布萊恩則是用了377場。
若以年齡來看，唐西奇也以24歲右301天成為史上第6年輕達成1萬分的球員，排在前面的5人分別是詹姆斯的23歲又59天、杜蘭特（Kevin Durant）的24歲又33天、布萊恩的24歲又194天、安東尼（Carmelo Anthony）的24歲又251天和麥格瑞迪（Tracy McGrady）的24歲又272天。
唐西奇是獨行俠隊史第6位達到1萬分的球員，前面為諾維茨基（Dirk Nowitzki）的31560分、布萊克曼（Rolando Blackman）的16643分、阿奎爾（Mark Aguirre）的13930分、哈波（Derek Harper）的12597分和芬利（Michael Finley）的12389分。
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