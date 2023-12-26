NBA／險遭76人逆轉！「小巴特勒」大爆發率熱火驚險過關

邁阿密熱火一度在下半場浪費多達21分的領先優勢，所幸靠著阿德巴約（Bam Adebayo）和新秀哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）在第四節合拿20分，加上「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）兩顆重要的三分球，得以擺脫76人的糾纏，以119：113拿下近期的3連勝，也是最近8場比賽中的第6勝。

這場耶誕大戰是在邁阿密進行，不過賽前雙方當家球星安比德（Joel Embiid）和巴特勒（Joel Embiid）皆宣布因傷缺席，也讓整場比賽的星味減低不少。

馬克西（Tyrese Maxey）此役20投僅4中的低迷表現，讓76人開賽就面臨對手的壓制，第三節一度落後多達21分，眼看比賽要流於垃圾時間，哈里斯（Tobias Harris）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）和梅爾頓（De'Anthony Melton）卻是單節聯手拿下24分，帶動球隊一波強勢反擊，甚至反超前2分。熱火靠著老將羅瑞（Kyle Lowry）的突破才勉強將比分扳平進入決勝期。

Jaime Jaquez Jr. was a FORCE in the Heat's #NBAXmas win over the Sixers 🎄💪



31 PTS (Career-high) | 10 REB | 73% FG pic.twitter.com/grjg1PM1F7 — NBA (@NBA) 2023年12月26日

雖然一時失魂丟掉大幅領先優勢，熱火卻沒有因此怨嘆，球隊很快就重整旗鼓，阿德巴約第四節4投3中獨拿10分，哈克斯也多次製造罰球機會，熱火取得4分領先優勢；隨後羅賓森接連砍進三分球，雙方分差擴大到9分，熱火進一步確保了勝利。

被稱為「小巴特勒」的哈克斯，此戰火力大爆發，15投11中外加8罰全中，狂砍生涯新高31分10籃板，雙雙創下生涯新高；阿德巴約補上26分15籃板5助攻3阻攻，羅賓森5記三分球得到16分，赫洛（Tyler Herro）22分6籃板5助攻。

76人以哈里斯的27分為最高，外帶7籃板6助攻，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）轟進6顆三分球，也拿到25分7籃板，不過馬克西僅有12分5助攻3籃板的表現，遠失水準。替補中鋒班霸（Mo Bamba）則是8投7中獲得18分6籃板。