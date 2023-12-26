NBA／「只有詹皇治得了他」 美媒稱湖人是格林交易最佳下家

勇士隊「嘴綠」格林（Draymond Green）本季失控畫面頻傳，近期接受聯盟無限期禁賽，即便是4冠老臣，但如今格林在勇士陣中已是棘手的不定時炸彈，近期美媒開始討論，若格林最終被擺上交易貨架能換回什麼包裹，有不具名高層指出，湖人可能是最適合的選擇。

格林開季不過2個月就鬧出許多爭議衝突，包含對戈貝爾（Rudy Gobert）使出鎖喉被禁賽5場，出關後沒多久又右鉤拳直擊諾基奇（Jusuf Nurkic）的臉，種種「非必要」的肢體接觸都讓球迷批評聲浪不斷，確定迎來無限期禁賽，短期內無法回歸，且必須要接受聯盟嚴格的心理治療。

格林禁賽期間，勇士狂奪5連勝，「交易格林」的呼聲也隨之上揚，事實上格林休賽季就曾傳出和勇士的分手風聲，不過最終仍在開市首日簽下4年1億美元續約，他本季繳出場均9.7分5.8助攻，三分命中率是生涯新高4成29，在場上仍能帶來正貢獻。

一名不具名的NBA高層透露，格林並非隨插即用的球員，不是每支球隊的陣容都有能力接受他，「你不能只是把格林送到黃蜂隊，甚至是火箭隊這樣優秀的隊伍，就指望格林能發揮作用，你需要在他周圍擺上合適的人來放大他的影響力。」

另外這名高層也指出，湖人或許是唯一合適的下家，「如果你想把他從勇士挖走，只有湖人能做到，沒有其他球隊能處理格林帶來的一切，但詹姆斯（LeBron James）可以，而且格林這幾年一直在拍詹姆斯馬屁。」

由於屬同經紀公司，詹姆斯和格林私下的好交情有目共睹，但目前湖人團隊薪資緊繃，且中型合約不多，要在金錢上匹配格林的合約並非易事。