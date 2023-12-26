NBA／痛批太陽是「垃圾」 美名嘴嗆：杜蘭特沒當好領袖
太陽近11戰只取得3勝，戰績跌落至西區第11。美國體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）就怒嗆太陽從上到下都是垃圾，還質疑杜蘭特（Kevin Durant）沒領導能力。
太陽隊季前被預估是爭冠球隊，但打了28場勝率仍只有5成。史密斯直言，「鳳凰城沒什麼值得期待，我正關注西區其他隊，例如衛冕冠軍丹佛，詹姆斯（LeBron James）領導的湖人，看看太陽隊？垃圾。」
史密斯先指責老闆伊許比亞（Mat Ishbia）為首的高層，「他們沒對比爾（Bradley Beal）做功課，這不是他第一次受傷，你必須考慮這點。我知道比爾不是故意的，他落地踩到某人腳上因此扭傷腳踝，這不是他的錯。」史密斯也懷疑佛蓋爾（Frank Vogel）的執教功力。
杜蘭特本季出賽24場，平均上場36.6分鐘，得到30.9分6.2籃板5.4助攻，投籃命中率52.1%，三分命中率47.3%，表現可說是聯盟頂尖。不過史密斯對這些數字不以為然，直言杜蘭特沒有扮演領袖，「領導能力不只取決場上的表現，還有激勵周圍隊友，盡可能發揮他們的潛力，他似乎做不到這點。」
史密斯最後做總結，「這是一支沒有領袖的球隊，沒有任何方向和動力。當然他們也沒有健康。」
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