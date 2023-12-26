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NBA／沃神曝勇士格林禁賽場次 預估一月上旬可能回歸

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
格林缺席期間勇士取得5勝2敗的成績。 美聯社
格林缺席期間勇士取得5勝2敗的成績。 美聯社

屢次違反運動道德行為的勇士前鋒格林（Draymond Green），目前處於無限期禁賽的狀態，同時他也依要求進行心理諮商，同時也要定期和勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）、經紀人、球團工作人員、聯盟和球員工會召開線上會議，匯報相關的工作進度，這攸關他能否解禁重返球場。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，格林預估可能的禁賽場次將會落到11到13場，由於他已經缺席了7場比賽，所以大概要到一月上旬才有可能復出。

在格林缺陣期間，勇士靠著幾位小將的適時發揮，一度打出5連勝佳績，追平本季球隊最長連勝表現，不過耶誕大戰卻在客場敗給衛冕軍金塊，無緣推高連勝。

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