NBA／布朗森飆38分、尼克4人20+ 斷公鹿7連勝完美復仇

尼克隊今天對公鹿隊耶誕大戰靠布朗森（Jalen Brunson）狂轟38分，以129：122中斷公鹿7連勝，他也創下隊史近39年耶誕大戰最高得分，直言相當特別。

尼克本賽季前3度與公鹿交手都輸球，今天在耶誕大戰成功扳回顏面；第4節一度雙位數落後的公鹿，儘管在比賽最後1分半追到僅剩6分差距，不過關鍵時刻布朗森再度挺身而出命中關鍵跳投，幫助尼克奠定勝基，不僅中止本賽季對戰連敗，也讓公鹿中斷7連勝。

對於在耶誕大戰帶領球隊擊敗公鹿，布朗森說：「今年我們一直在跟這支球隊抗衡，總算取得勝利，這真的很特別，我喜歡我們領先的方式，無論他們將差距縮小到多少，我們始終保持鎮定，最終贏得比賽。」

公鹿雙槍安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）今天皆有32分進帳；而尼克布朗森則獲得隊友支援，藍道（Julius Randle）、巴瑞特（RJ Barrett）分別有24分與21分，板凳出發的奎克利（Immanuel Quickley）也有20分，幫助尼克打出多點開花攻勢。

談到公鹿的表現，里拉德說：「他們打出很棒的籃球，展現出他們是一支經過長時間磨合的球隊，不僅打得快、充滿活力，還相當的團結，每個人都為勝利作出貢獻，我們很多事可以做得更好。」