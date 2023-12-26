NBA／湖人簽熱火出品球員有魔咒？文森僅復出1場再休6至8週

湖人隊後衛文森（Gabe Vincent）缺席了近2個月後上週回歸賽場，沒想到只打了1場膝蓋傷勢再度惡化，如今傳出將迎來膝蓋手術，預計缺席6至8週，對於湖人後衛深度造成不小打擊。

文森是湖人這個夏天合約價碼最高的新援，足見球隊對他的期待，上季季後賽文森身披熱火戰袍，攻守兩端都發揮顯著影響力，隨隊一同闖進總冠軍戰，湖人簽下他希望能夠扮演後場第一道防線，並替季末將約滿的主控羅素（D'Angelo Russell）買保險。

沒想到文森本季傷病纏身，開季僅打4場就因膝蓋腫脹進入傷兵名單，暌違近2個月上週復出對公牛，上場13分鐘拿下3分3助攻，賽後因膝蓋再次腫脹，再度列入每日觀察名單，現確定最快後天會接受膝蓋手術。

本季文森場均僅5.4分，和去年季後賽的12.7分相差甚遠，三分命中率更是低到只剩1成18，由於文森尚未確定是否整季報銷，湖人無法申請傷病特例。

事實上，這已經不是湖人首次踩到熱火球員的「地雷」，前年簽下的納恩（Kendrick Nunn）加入湖人首年整季報銷，上季中被送至巫師換來八村壘；2016年簽下的鄧恩（Luol Deng）更被評為湖人隊史最差簽約之一，4年7200萬的合約只繳出場均7.5分成績，後續經由攤提，直到2022年才結束這場噩夢。