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NBA／難敵龍頭綠衫軍！詹姆斯坦言湖人仍難與頂尖強權競爭

中央社／ 台北26日電
詹姆斯(中)在綠衫軍夾擊之中奮力突破。 法新社
詹姆斯(中)在綠衫軍夾擊之中奮力突破。 法新社

洛杉磯湖人球星戴維斯（Anthony Davis）今天在主場攻下40分，成為繼2004年布萊恩（Kobe Bryant）後，隊史首位在耶誕大戰拿下40分球員，但湖人最終仍以115比126敗給波士頓塞爾蒂克，自季中錦標賽結束後近8戰吞6敗。

湖人與塞爾蒂克過去2次在1951年、2008年耶誕節碰頭，都是由湖人隊獲勝，今天展開第3次對決。

塞爾蒂克以12比0攻勢開局，而布朗（Jaylen Brown）展現火燙手感，球隊前12分就貢獻9分，綠衫軍首節一度領先多達18分，而湖人靠著戴維斯連得7分，將差距縮小至23比32。

戴維斯次節持續在禁區發動攻勢，搭配普林斯（Taurean Prince）單節4投全中、攻下11分，包括3記三分球，半場結束追成57比58。

第3節前段戰況陷入膠著，湖人靠著范德比爾特（JarredVanderbilt）扣籃一度反超，而傷癒復出的塞爾蒂克中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）隨後與哈勒戴（Jrue Holiday）聯手上演空中接力灌籃，而波辛吉斯單節11分演出，幫助塞爾蒂克前3節結束以99比90領先。

湖人的戴維斯與詹姆斯（LeBron James）決勝節率隊反攻，而塞爾蒂克攻勢也未停歇，泰托姆（Jayson Tatum）為球隊取得雙位數領先優勢，湖人無力改變戰局，最終以11分差輸球。

湖人自季中錦標賽封王後，近8場比賽吞下第6敗，談到耶誕大戰失利，詹姆斯表示，「我認為我們還沒達到我們想要的、能夠與聯盟頂級強隊競爭的狀態。」

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）表示，「我不認為湖人在天賦或競爭力方面，與聯盟任何一支球隊有很大差距，但球隊必須更加注意細節，並盡力發揮潛力。」

塞爾蒂克此役以波爾辛吉斯28分、11籃板表現最佳，而泰托姆表現也不遜色，獲得25分、8籃板、7助攻，全隊更有6人得分雙位數，幫助球隊奪得3連勝。

湖人戴維斯拿下40分、13籃板、4助攻，普林斯斬獲17分，詹姆斯進帳16分、9籃板、8助攻，根據美國媒體統計，戴維斯成為自2004年布萊恩後，首位在耶誕大戰砍下40分的湖人球員。

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