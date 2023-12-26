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NBA／太陽低迷跌至西區第11 沃神：杜蘭特對陣容感到沮喪
太陽季前組成杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）及比爾（Bradley Beal）的新三巨頭。不過比爾傷勢不斷，三人只合體24分鐘。近期太陽狀態低迷，排名下滑至西區第11，有消息指出，杜蘭特對球隊陣容感到沮喪。
《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）在節目上指出，「你與太陽隊內人士交談，他們都能感受到杜蘭特的沮喪。其中一部分是比爾缺陣，這隊是圍繞三巨頭建立，杜蘭特和比爾的交易規模很大，這確實摧毀球隊，讓他們只能簽下底薪球員填補陣容。」
沃納羅斯基認為太陽缺乏交易資產和選秀權，很難改善球隊，「這是他們必須和杜蘭特一起處理的事，我們以前見過這點。這提醒奪冠窗口多麼短暫，這支球隊必須迅速贏球，因為他們的建隊方式，以及杜蘭特仍有最佳陣容球員等級且健康。」
不只杜蘭特沮喪，太陽老將葛登（Eric Gordon）近日也接連發聲，先喊話球隊需更團結，接著又抱怨自己沒球權。太陽今天要在主場迎戰獨行俠，主力中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）請事假；獨行俠中鋒萊夫利（Dereck Lively II）則傷癒復出，再輸球勝率會跌破5成。
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