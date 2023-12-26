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NBA／浪花低迷！約柯奇18罰彈無虛發 金塊終結勇士5連勝

中央社／ 綜合外電報導
柯瑞(右)延續耶誕大戰低迷表現，無力幫助勇士6連勝。 美聯社
柯瑞(右)延續耶誕大戰低迷表現，無力幫助勇士6連勝。 美聯社

金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）今天18次站上罰球線，創下生涯新高紀錄，且他全部罰進，以100%的罰球命中率幫助球隊在耶誕節大戰以120比114擊退勇士。

NBA耶誕大戰之一，是由前兩季的總冠軍球隊丹佛金塊和金州勇士捉對廝殺。

金塊的穆雷（Jamal Murray）攻下全場最高28分；約柯奇則有26分、14籃板、8助攻的表現；波特（Michael Porter Jr.）貢獻19分、10籃板；葛登（Aaron Gordon）有16分、10籃板的演出；凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）也挹注16分。他們最終在主場留下勝利。

約柯奇今天手感冷冰冰，兩次在三分線外出手都落空，整場比賽12投中4，但獲18次罰球機會，他全部把握住，光靠彈無虛發的罰球就拿了18分。

在約柯奇於比賽剩下5分16秒的左手鉤射進球後，金塊就未曾再落後，接著他在終場前34.2秒的灌籃，更讓球隊118比112將領先擴大到6分，提前鎖定了勝利。

此役之前，勇士近期拿下5連勝，但當家球星柯瑞（Stephen Curry）的手感今天也處於「假期模式」，包括三分球13投3中在內，21次出手僅命中7球，拿下全隊次高的18分。

「浪花兄弟」的另一人湯普森（Klay Thompson）此役同樣手感不佳，包括三分球10投3中在內，12次出手僅命中3球，只拿下個位數的9分，連續破20場次停留在6場，是球隊吞敗的另一關鍵。

勇士全隊得分最多的是從板凳出發的維金斯（Andrew Wiggins），他今天11投7中拿下22分；近期發揮出色得新秀小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）拿到13分9籃板6助攻5抄截，老將保羅（Chris Paul）13分3籃板3助攻。

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