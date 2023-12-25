NBA／天壤之別！雄獅闖進NFL季後賽 同城活塞逼近悲慘紀錄

對於底特律這座城市來說，NFL的雄獅隊（Detroit Lions）不再是「難堪」的代名詞！

在今天擊敗明尼蘇達維京人之後，雄獅隊以11勝4敗的成績鎖定國家聯盟北區龍頭寶座，繼2016年之後再度闖進季後賽，甚至還有機會和11勝3敗的舊金山49人隊爭奪國聯第一。

這對雄獅隊來說是相當罕見的情況，除了是唯4支1966年超級盃實行至今沒打過決賽的球隊外，雄獅更在2008年寫下0勝16敗的全滅紀錄，是NFL改制16場例行賽後首支0勝的球隊。

取代雄獅成為笑柄的就是同城的活塞了。自今天10月28日以來，活塞已經將近兩個月沒有贏過一場比賽，期間苦吞26連敗，追平聯盟單一賽季最長連敗紀錄，逼近76人在2014-15到2015-16賽季所創下的跨季28連敗紀錄。

底特律雄獅四分衛高夫（Jared Goff）幫助球隊闖進季後賽。 法新社

前一次聯盟出現單季26連敗的情景，目前陣中的主力戰將康寧漢（Cade Cunningham）也才12歲

至於一旁看熱鬧的美國媒體甚至還拿莫蘭特（Ja Morant）回歸幫助灰熊3連勝來戲謔，因為活塞開季至今僅有2勝27敗。

除了連敗紀錄外，活塞也有可能寫下聯盟單季最差戰績表現。NBA史上單季最低勝率是2011-12年賽季的夏洛特山貓（黃蜂前身）所創下，他們打出7勝59敗。