NBA／耶誕劫！柯瑞生涯9度出征耶誕大戰 僅1次破20分

近期打出5連勝一掃陰霾的勇士，耶誕大戰將前往丹佛魔鬼主場挑戰衛冕軍，這也是勇士近14年來第13次出征耶誕大戰，唯一缺席的一年是在2012年。

對柯瑞（Stephen Curry）來說，面對耶誕節這個日子，或許想休息陪伴家人的心情會更強烈，因為歷年以來，他在這個節慶時刻鮮有優異表現。

根據統計，柯瑞生涯一共打過9次耶誕大戰，只有1次單場得分超過20分，出現在2021年對太陽一戰，他攻下33分；此外他在2017、2019年和2022年都因傷缺席。

在他出席的9場比賽期間，柯瑞場均僅得到15.3分6.7助攻4.9籃板1.7抄截，投籃命中率僅31.5%，三分球命中率更是低到23.1%，一共才投進15顆三分球。勇士在這場12場比賽累積7勝5敗。

一項數據顯示，柯瑞在有出席的情況下，還沒有過連續兩年贏得耶誕大戰。今年他能否突破這項魔咒，也成了外界關注的焦點。