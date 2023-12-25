NBA／兩年前無球可打如今成先發 勇士菜鳥發文鼓舞人心

勇士日前做出大膽變陣，將維金斯（Andrew Wiggins）降至替補，新秀後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）成先發五虎一員，勇士最近成功走出連敗陰霾，拉出一波5連勝，波傑姆斯基也在美國時間平安夜，於社群網站發心靈雞湯文。

波傑姆斯基寫道，「2年前這個時候我17場比賽未上場，只能打垃圾時間。1年前這個時候，所有選秀榜單都沒我的名字。5個月前我聽到人們說，我是選秀水貨。我剛開季不在球隊輪換，現在為NBA最好的球隊先發，如果我可以，你也可以。」

2 years ago at this time I had 17 DNP and only played garbage time, 1 year ago at this time I wasn’t on any draft boards, 5 months ago all I heard was that I was bust. Started the year out of the rotation and now I’m starting for the best franchise in the NBA! #ificandoityoucan2 — Brandin Podziemski (@brandinpodziem2) 2023年12月25日

波傑姆斯基和傳奇球星奈許（Steve Nash）一樣，來自非傳統名校聖克拉拉大學，大一賽季幾乎沒上場，大二賽季成為球隊主力，後來也在2023年選秀首輪第19順位，被勇士挑中。

波傑姆斯基剛開季上場時間零碎，但11月13日面對灰狼出戰39分鐘，得到23分7籃板5助攻，開始受到勇士教頭柯爾（Steve Kerr）信任。本季出賽23場（6場先發），平均攻下8.7分5.3籃板2.9助攻，投籃命中率45.9%，三分球命中率38.6%。