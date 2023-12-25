NBA／我是來贏球的！太陽葛登抱怨沒有球權 布克正面回應
季前大動作籌組三巨頭的鳳凰城太陽，如今不僅3人合體時間寥寥無幾，近期更是在11場比賽中苦吞8敗，戰績跌出西區前10名。在這樣風雨飄搖的時刻，更爆出內部有不滿球隊狀態的雜音。
老將葛登（Eric Gordon）便直言希望可以拿到更多出手機會，而不是像跑龍套球員一樣，被排除在進攻體系之外。「最近這段時間我幾乎拿不到球權。我知道我所擅長的就是得分，我也證明過自己的能力，為了取勝我們每個人都得必須做出不同程度的犧牲。」葛登說。
「我來到這裡就是想贏球的。」從葛登的話語似乎也透露一些無奈，彷彿後悔當初選擇加盟太陽。
針對葛登的言論，布克（Devin Booker）也是正面回應。「這裡沒人會把他的話當成是針對個人。他已經從事這行很長一段時間了。他贏得了尊重，而且他有能力做到他所說的。」
對於太陽目前經歷的低潮，布克表示：「從勝利中學習，也從失敗中學習。我認為我們在這方面做得很好，每場比賽都能學到一些細節。現在只是要把它們結合在一起。」
至於葛登出手次數的問題，主帥佛蓋爾（Frank Vogel）說：「我們的陣容中有很多變動。我們需要球員挺身而出，而我需要根據不同的球員來不斷調整陣容。」
太陽在耶誕大戰將會在主場迎戰獨行俠，除了比爾（Bradley Beal）和李（Damion Lee）外，主戰中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）因個人因素將缺席這場比賽。
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