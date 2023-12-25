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HBL／首闖甲級先「下課」 莊敬教頭：開心但可惜
上學年打下HBL女乙級冠軍，莊敬高職今年首度挑戰HBL女甲級就通過資格賽考驗，但出征高雄前主戰中鋒黃郁綸卻遇左膝前十字韌帶斷裂意外，最終分組5戰全輸落入外卡，今天外卡首戰再以62：84敗給永平高中，成12強中最早結束112學年旅程的隊伍。
莊敬女孩賽後哭成一遍，觸動帶隊邁入第3年的女教頭張歆可淚腺，她語帶哽咽提到，最初並沒預想到能進入12強，「能走到這步，滿滿意了，來看看外線球隊如何經營，她們也成長很多。」
球員出身的張歆可提到，自家球員和過去的自己有些相似，「我本來不是甲級球隊出來的，我都和球員說，我們身體條件沒人家好，就要多點自主能力。」第一年帶隊挑戰甲級，她形容心情開心中帶點可惜，「有好幾場都有機會，都是一節被拉開。」
今天莊敬半場還以44：49緊咬比數，但第三節被永平打出一波24：4猛攻，差距瞬間拉大；永平單節就轟下28分，成勝負分水嶺。
張歆可提到，資格賽後傷了177公分的中鋒黃郁綸，對球隊戰力影響太大，「我們每一場都輸在籃板。」
上月14日受傷的黃郁綸，隨隊來到高雄，但到球場還要拄著拐杖，今天賽後才在教練、隊友幫忙下套上屬於自己的11號球衣。她透露從受傷的當下開始一直很自責，但會好好復健，盼繼續走籃球路。
莊敬結束隊史第一度甲級旅程，張歆可與帶保留說，當然仍希望留在甲級，但仍要視下一屆球員狀況，再決定是否續拚甲級。
永平闖過外卡賽第一關，明天將和苗栗高商爭奪8強門票。
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